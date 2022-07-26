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Происшествия26 июля 2022 11:35

С начала года в Татарстане утонули 47 человек, в том числе восемь детей

Среди причин, по котором происходят подобные трагедии: падение в воду из-за ухудшения здоровья и купание в необорудованных местах
Алина АЛМАКАЕВА
Происшествия на воде проходили как до начала купального сезона, так и после.

Происшествия на воде проходили как до начала купального сезона, так и после.

Фото: МЧС Татарстана

Стало известно, что с начала 2022 года в Татарстане утонули 47 человек, 39 из которых - с начала купального сезона. Среди погибших на воде летом, восемь детей. Еще двоих несовершеннолетних удалось спасти, сообщил в ходе брифинга в Кабмине республики главный государственный инспектор региона по маломерным судам Юрий Венедиктов.

По его словам, основными причинами, по которым тонут люди, является падение в воду из-за ухудшения здоровья и купание в необорудованных местах.

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