В Балтасинском районе нашли тело 52-летнего мужчины, который утонул в реке Ушминка

Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: МЧС Татарстана

Утром во вторник, 26 июля, водолазы извлекли из реки Ушминка в деревне Ушма Балтасинского района тело 52-летнего мужчины, который утонул днем ранее. Оно находилось на глубине пяти метров в 25 метрах от берега, сообщает МЧС Татарстана.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Известно, что место, в котором случилась трагедия, не оборудовано для купания.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала года в республике утонули 47 человек, в том числе восемь детей. Среди основных причин, по котором происходят подобные трагедии: падение в воду из-за ухудшения здоровья и купание в необорудованных местах.

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