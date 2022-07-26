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Общество26 июля 2022 11:12

В Казани восстановили движение трамваев, остановленное из-за массового ДТП

Задержка в работе общественного транспорта составила почти два часа
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Речь идет об участке от ж/д вокзала в направлении улицы Гладилова.

Речь идет об участке от ж/д вокзала в направлении улицы Гладилова.

Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В Казани восстановлено движение трамваев на участке от ж/д вокзала в направлении улицы Гладилова. Ранее оно было остановлено из-за массовой аварии с участием трех легковых автомобилей и трамвая №5а.

Задержка в работе общественного транспорта в итоге составила час и 52 минуты, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Напомним, в результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются

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