В Казани восстановили движение трамваев, остановленное из-за массового ДТП

Речь идет об участке от ж/д вокзала в направлении улицы Гладилова. Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В Казани восстановлено движение трамваев на участке от ж/д вокзала в направлении улицы Гладилова. Ранее оно было остановлено из-за массовой аварии с участием трех легковых автомобилей и трамвая №5а.

Задержка в работе общественного транспорта в итоге составила час и 52 минуты, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Напомним, в результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются

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