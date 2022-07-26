В Казани восстановили движение трамваев, остановленное из-за массового ДТП

Речь идет об участке от ж/д вокзала в направлении улицы Гладилова.
Фото: Абылай САРАЛАЕВ
В Казани восстановлено движение трамваев на участке от ж/д вокзала в направлении улицы Гладилова. Ранее оно было остановлено из-за массовой аварии с участием трех легковых автомобилей и трамвая №5а.
Задержка в работе общественного транспорта в итоге составила час и 52 минуты, сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Напомним, в результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram