В Кировском районе Казани появилось новое граффити с веселыми подростками

Рисунок появился на фасаде дома №43/1 по Горьковскому шоссе. Фото: пресс-служба Кировского и Московского районов Казани

На фасаде дома №43/1 по Горьковскому шоссе в Казани появилось новое граффити. На нем изображены жизнерадостные подростки, которые увлекаются спортом, музыкой и танцами. Автором работы выступил художник Sly Dog. К созданию рисунка он приступил еще 19 июля.

Место для граффити было выбрано неслучайно, так как недалеко от этого дома находится молодежный клуб «Юни», сообщает пресс-служба Кировского и Московского районов города.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram