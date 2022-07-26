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Общество26 июля 2022 13:48

В Кировском районе Казани появилось новое граффити с веселыми подростками

Его создал художник Sly Dog
Алина АЛМАКАЕВА
Рисунок появился на фасаде дома №43/1 по Горьковскому шоссе. Фото: пресс-служба Кировского и Московского районов Казани

Рисунок появился на фасаде дома №43/1 по Горьковскому шоссе. Фото: пресс-служба Кировского и Московского районов Казани

На фасаде дома №43/1 по Горьковскому шоссе в Казани появилось новое граффити. На нем изображены жизнерадостные подростки, которые увлекаются спортом, музыкой и танцами. Автором работы выступил художник Sly Dog. К созданию рисунка он приступил еще 19 июля.

Место для граффити было выбрано неслучайно, так как недалеко от этого дома находится молодежный клуб «Юни», сообщает пресс-служба Кировского и Московского районов города.

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