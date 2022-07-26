Руководитель УФНС Татарстана Марат Сафиуллин назвал причину роста долгов предприятий по налогам

Фото: president.tatarstan.ru

26 июля состоялось совместное совещание финансовых, казначейских и налоговых органов под председательством главы Татарстана Рустама Минниханова. На нем, в частности, были рассмотрены итоги работы налоговых органов в республике за первую половину 2022 года . О них доложил руководитель УФНС Татарстана Марат Сафиуллин.

Так, он отметил, что в июне поступления в консолидированный бюджет республики возросли к июню 2021 года почти в полтора раза (+45%), что говорит о высокой устойчивости экономики Татарстана. За январь-июнь 2022 года на территории республики мобилизовано налоговых платежей на 634,6 млрд рублей, с увеличением к январю-июню 2021 года в 1,5 раза (+152,3 млрд рублей); поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование составили 89,5 млрд рублей и увеличились на 8,4% (+7 млрд рублей). Доля налогов, зачисленных в федеральный бюджет, составила 66%, в консолидированный бюджет республики - 34% всех платежей.

Говоря о наиболее значимых налоговых доходов консолидированного бюджета республики, Сафиуллин сообщил, что поступление налога на прибыль увеличилось по сравнению с 1 полугодием прошлого года в 1,8 раза (+41,6 млрд рублей). Основные факторы роста – высокие финансовые показатели организаций за прошлый год и 1 квартал текущего года, а также благоприятные цены на нефть. В части налога на доходы физических лиц, руководитель Управления отметил, что рост его поступлений в консолидированный бюджет республики на 12,7% (+5 млрд 650 млн рублей) к 1 полугодию 2021 года обеспечен даже, несмотря на возросшие в 1,8 раза (+4,8 млрд рублей) возвраты налога населению по имущественным и социальным вычетам. В целях финансовой поддержки населения сроки камеральных проверок максимально сокращены (в среднем проверка занимает не больше 15 дней). В таком оперативном режиме проверено, начиная с марта, 276 тысяч деклараций.

Что касается результативности контрольных мероприятий в 1 полугодии, то по сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления возросли в 1,3 раза, в ходе контрольной работы взыскано 3,4 млрд рублей. Это связано, прежде всего, с повышением качества доказательственной базы по результатам проверок, о чём свидетельствует судебная практика: в первом полугодии почти 90% оспариваемых сумм рассмотрено в пользу бюджета.

Особое внимание руководителем УФНС Татарстана было обращено на изменение взаимоотношений с плательщиками. Основная парадигма развития налоговых органов в перспективе 2030 - перенос исчисления налогов и составление отчетности на свою сторону для снижения издержек бизнеса и граждан. Многое уже сделано в этом направлении: очень востребованным стал налоговый режим для самозанятых без отчетности и ведения учета, кардинально упрощен порядок формирования гражданами деклараций в «личном кабинете» на возврат НДФЛ, отменены декларации по земельному и транспортному налогам для организаций.

- Следующий прорывной шаг - это внедрение в экспериментальном порядке с июля этого года в Татарстане и еще 3-х регионах России специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» для организаций и индивидуальных предпринимателей с численностью не более пяти человек и выручкой до 60-ти млн рублей. О нем я уже неоднократно докладывал, поэтому отмечу только основные его преимущества: во-первых, полное отсутствие какой-либо отчетности и деклараций, при этом поставщиками данных для расчета нами налога будут выступать уполномоченные банки, и, во-вторых, нулевой тариф по страховым взносам при сохранении всех социальных гарантий. Мы видим интерес к новому режиму, выбор за бизнесом, - отметил в своем выступлении Марат Сафиуллин.

В продолжение темы внедрения новых технологий взаимодействия с плательщиками, руководитель Управления проинформировал, что Президентом России подписал закон о введении с 1 января 2023 года института единого налогового счета налогоплательщика.

- Всего один платеж в месяц и только два реквизита - ИНН и сумма налога. Будет единое сальдо расчетов с бюджетом, соответственно, случаи, когда у плательщика одновременно имеется задолженность и переплата по разным видам налогов, уйдет в прошлое. Положительное сальдо, то есть переплата, будет активом, срок возврата которой сокращается до одного дня. Таким образом, впервые организациям и гражданам представится возможность «одними глазами» с нами видеть детализацию начислений и уплаты налогов, - сказал Сафиуллин.

Переходя к теме задолженности, руководитель он отметил, что снижение платежеспособности, вызванное санкционным давлением, вносит серьезные коррективы в работу с долгом, в результате, его рост в консолидированный бюджет республики стал одним из самых больших за последнее время - на 23% к началу текущего года.

- Анализ показывает, основными причинами роста долгов стали сложности с адаптацией некоторых представителей бизнеса к работе в новых условиях, что создает неплатежи по всей цепочке контрагентов, и, в конечном итоге, приводит к несвоевременной уплате налогов. Вместе с тем, хочу отметить, что удалось существенно продвинуться в работе с гражданами по своевременной и полной уплате ими имущественных налогов. В результате, за 1 полугодие количество должников - физических лиц снижено к началу текущего года на 270 тысяч человек или на треть, а сумма долга уменьшилась на 757 млн рублей или на 28%. И такая динамика носит устойчивый характер, - заявил Марат Сафиуллин.

При этом он заверил, что вся необходимая помощь бизнесу и гражданам в условиях санкционного давления будет оказана налоговыми органами в кратчайшие сроки и в полном объеме.

- Уверен, что профессионализм и компетентность наших сотрудников позволят обеспечить устойчивое поступление администрируемых доходов, - подчеркнул руководитель УФНС Татарстана Марат Сафиуллин.