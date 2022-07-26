С начала весны клещи укусили почти 1,5 тысячи жителей Казани

По последним данным, от клещевого вирусного энцефалита в регионе привились 3 350 человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С начала весны в Татарстане было зарегистрировано 7 069 случаев укуса клещами человека. На Казань из этой цифры приходится 1 461 случай, что в 1,5 раза больше, чем за тот же период в 2021 году. Об этом сообщает Роспотребнадзор республики.

Специалисты исследовали 1,7 тысячи клещей, снятых с людей. Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза выделен у 563 из них, возбудитель клещевого вируса – у одного.

На сегодняшний день, от клещевого вирусного энцефалита в регионе привились 3 350 человек, среди которых 449 детей.

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