Из-за массового ДТП с трамваем в Казани приостановили движение общественного транспорта

На месте работают автоинспекторы. Фото: МУП «Метроэлектротранс».

В Казани временно приостановлено движение трамваев на участке от ж/д вокзала в направлении улицы Гладилова. Дело в том, что там произошла массовая авария с участием трех легковых автомобилей и трамвая №5а, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Известно, что в результате аварии никто не пострадал. На месте работают автоинспекторы.

О времени возобновления движения общественного транспорта будет сообщено позже.

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