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Общество26 июля 2022 9:27

Житель Набережных Челнов оставил без горячей воды весь дом

Управляющая компания подал на мужчину в суд
Алина АЛМАКАЕВА
Трубы в квартире мужчины прорвало еще в апреле, но он отказывался впускать внутрь специалистов для ремонта.

Трубы в квартире мужчины прорвало еще в апреле, но он отказывался впускать внутрь специалистов для ремонта.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В апреле житель Набережных Челнов оставил без горячей воды целый дом и затопил магазин, находившийся этажом ниже. Дело в том, что в его квартире прорвало трубы. Чтобы устранить проблему и предотвратить ее повторение, управляющая компания (УК) просила впустить специалиста внутрь, но мужчина отказался. Решить проблему мирно не получилось, и пришлось идти в суд.

Городской суд удовлетворил иск Управляющей компании. Теперь мужчина обязан впустить специалиста в квартиру, чтобы тот смог провести ремонт и вернуть жильцам дома горячую воду.

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