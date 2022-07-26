Житель Набережных Челнов оставил без горячей воды весь дом

Трубы в квартире мужчины прорвало еще в апреле, но он отказывался впускать внутрь специалистов для ремонта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В апреле житель Набережных Челнов оставил без горячей воды целый дом и затопил магазин, находившийся этажом ниже. Дело в том, что в его квартире прорвало трубы. Чтобы устранить проблему и предотвратить ее повторение, управляющая компания (УК) просила впустить специалиста внутрь, но мужчина отказался. Решить проблему мирно не получилось, и пришлось идти в суд.

Городской суд удовлетворил иск Управляющей компании. Теперь мужчина обязан впустить специалиста в квартиру, чтобы тот смог провести ремонт и вернуть жильцам дома горячую воду.

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