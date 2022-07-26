В Татарстане снижается число ежедневно выявляемых случаев COVID-19

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 6,9%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Татарстане выявлен 41 новый случай COVID-19, госпитализированы 47 зараженных и выписано 45 переболевших вирусом человек. Такие цифры во вторник 26 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

Отметим, что на данный момент 2 473 806 жителей республики получили оба компонента вакцины от коронавируса. Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 6,9%.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что осенью 2022 года в регионе могут вновь ввести масочный режим.

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