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Общество26 июля 2022 8:44

На улице Завойского в Казани был замечен неопознанный летающий объект

Большой круглый шар рассекал небо, а после стал красным и опустился на поле
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Это не было похоже ни на самолет, ни на спутник, ни на квадрокоптер, ни на свечение баллистической ракеты.

Это не было похоже ни на самолет, ни на спутник, ни на квадрокоптер, ни на свечение баллистической ракеты.

Около 21:12 в понедельник, 25 июля, в районе улицы Завойского в Казани был замечен неопознанный летающий объект. Нечто круглое и бледное довольно быстро рассекало по небу, залетало за дома, опускалось и вновь поднималось. В конце концов, оно приобрело красный цвет и село на поле. Свидетелями этого действа стала семья, которая решила прогуляться перед сном. Они поделились кадрами с «КП-Казань».

Объект не был похож ни на самолет, ни на спутник, ни на квадрокоптер или дрон, ни на свечение баллистической ракеты. Возможно, это был запущенный в небо китайский фонарик, но большого размера. А вот по мнению детей, которые стали очевидцами произошедшего, это могло быть и нечто сверхестественное.

Ранее похожие шары были замечены в небе над Ростовом и Крымом.

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