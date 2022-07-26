На улице Завойского в Казани был замечен неопознанный летающий объект

Это не было похоже ни на самолет, ни на спутник, ни на квадрокоптер, ни на свечение баллистической ракеты.

Около 21:12 в понедельник, 25 июля, в районе улицы Завойского в Казани был замечен неопознанный летающий объект. Нечто круглое и бледное довольно быстро рассекало по небу, залетало за дома, опускалось и вновь поднималось. В конце концов, оно приобрело красный цвет и село на поле. Свидетелями этого действа стала семья, которая решила прогуляться перед сном. Они поделились кадрами с «КП-Казань».

Объект не был похож ни на самолет, ни на спутник, ни на квадрокоптер или дрон, ни на свечение баллистической ракеты. Возможно, это был запущенный в небо китайский фонарик, но большого размера. А вот по мнению детей, которые стали очевидцами произошедшего, это могло быть и нечто сверхестественное.

Ранее похожие шары были замечены в небе над Ростовом и Крымом.

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