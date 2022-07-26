В результате столкновения двух иномарок на трассе в Марий Эл пострадали два человека

По предварительным данным, водитель KIA не уступила дорогу автомобилю Ford. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Утром в понедельник, 25 июля, на шестом километре автодороги «Кокшайск – Красногорский» в Звениговском районе столкнулись автомобили KIA и Ford. ДТП произошло на перекрестке неравнозначных дорог. По предварительным данным, 56-летняя женщина за рулем первой иномарки не уступила дорогу второму авто.

В итоге пострадали 31-летняя пассажирка KIA и 48-летняя пассажирка Ford. Они получили травмы и были госпитализированы, сообщается Госавтоинспекция Марий Эл.

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