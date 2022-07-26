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Происшествия26 июля 2022 7:50

Утром на улице Ленинского Комсомола в Чебоксарах произошел пожар, эвакуировались 25 человек

В одной из девятиэтажек загорелась двухкомнатная квартира
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Никто не пострадал.

Никто не пострадал.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Около 7:10 во вторник, 26 июля, в доме №62 по улице Ленинского Комсомола в Чебоксарах загорелась двухкомнатная квартира. До прибытия на место пожарных на улицу самостоятельно эвакуировались 25 человек.

Огонь был потушен к 7:49.

- С начала года в Чувашии зарегистрированы 858 пожаров. Общий материальный ущерб от них составил почти три миллиона рублей. Огонь унес жизни 39 человек, еще 48 – травмированы. Спасены 109 человек, - говорят в ГУ МЧС по республике.

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