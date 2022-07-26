Под Набережными Челнами продают дачу за 17 миллионов рублей

Соответствующая информация опубликована на одном из сайтов бесплатных объявлений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Под Набережными Челнами продают дачу в садовом некоммерческом товариществе «Дизелист». За дом площадью 234 квадратных метра и участок в 40 соток их нынешний владелец хочет 17 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на одном из сайтов бесплатных объявлений.

- Есть скважина, септик, подведено электричество, два фундамента под баню и гараж, - пишет продавец. Отметим, что это – не единственная дача, которая продается в татарстанском автограде.

Так, на продажу выставлены дома с площадями 100 и 200 «квадратов» за 6,5 миллиона и 7,7 миллиона рублей соответственно. Они расположены все в том же СНТ «Дизелист».

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