После ливня в Нижнекамске затопило дороги, машины теряли в воде свои номера

Непогода обрушилась на город 25 июля и может обрушиться вновь 26 числа. Фото: соцсети

В понедельник, 25 июля, на Нижнекамск обрушился сильный ливень. Осадки не только затопили дороги, но и стали причиной разбросанных по ним автомобильных номеров и клапанов от колес, которые теряли водители. Их владельцев сейчас ищут в местных группах в соцсетях.

По словам горожанам причиной произошедшего стало то, что на некоторых улицах отсутствуют ливневки, а на некоторых они есть, но забиты.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что 26 июля в Татарстане объявлено штормовое предупреждение. В республике ожидаются грозы, ливни, сильный ветер и град.

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