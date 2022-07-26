Судно и баржа, севшие на мель в Татарстане, продолжили свой путь

Никаких повреждений корпуса не получили. Фото: скриншот

Около 22:00 в понедельник, 25 июля, судно «Волгарь-28» и баржа №2041, которые сели на мель на реке Кама, продолжили свое движение по маршруту. Сделать это им помог буксир «Урал-11», сообщает МЧС Татарстана.

Напомним, судно и баржа сели на мель около 6:53 25 июля в Алексеевском районе у села Саконы на 1490 километре судового хода. Они выполняли рейс Городец-Елабуга и везли 1,5 тонны леса. Никаких повреждений корпуса не получили. Пострадавших также не было.

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