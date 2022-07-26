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Происшествия26 июля 2022 5:57

В Казани спасатели помогли 1,5-годовалой девочка, чей палец застрял в горшке

Ребенка передали «скорой»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Инцидент произошел в одном из домов на улице Рауиса Гареева.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Рауиса Гареева.

Фото: МЧС Татарстана

В понедельник, 25 июля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в одном из домов на улице Рауиса Гареева в Казани полуторагодовалая девочка засунула палец в отверстие пластмассового горшка и не может достать его. Палец отек и кожа синеет.

На место оперативно прибыли спасатели, которые распилили горшок и достали палец девочки. После этого ребенка передали «скорой».

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