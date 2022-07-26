«Челныводоканал» опроверг сообщения об ухудшении качества водопроводной воды в городе

Показатели качества воды регулярно публикуются на сайте компании. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В соцсетях появился пост, в котором жители Набережных Челнов жаловались на качество водопроводной воды. В скором времени он был удален, а ООО «Челныводоканал» официально заявило, что эта информация недостоверна и является не более чем недобросовестной рекламой компании, продающей фильтры для очистки воды.

- Питьевая вода на выходе со станции очистки воды до границ разделов водопроводов на вводах жилых домов по всем показателям соответствует санитарным и гигиеническим нормам, что подтверждается ежедневными лабораторными исследованиями <…> Показатели качества воды регулярно публикуются на нашем сайте, - замечают в пресс-службе «Челныводоканала».

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