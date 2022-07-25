В Татарстане открыли сезон соколиной охоты на болотно-луговую дичь

Этот сезон продлится вплоть до начала зимы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С этого понедельника, 25 июля, и до 5 декабря в республике открыт сезон охоты на болотно-луговую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами, сообщает Госкомитет Татарстана по биоресурсам.

- Из болотно-луговой дичи охотится запрещено на пастушка, улита большого, травника и веретенника большого (занесены в Красную книгу Татарстана), а также на кроншнепа большого, кроншнепа тонкоклювого и малого веретенника (занесены в Красную книгу России), - напомнили в Госкомитете.

Там также отметили, что к подружейным собакам, которых можно использовать во время этого сезона охоты, относятся ретриверы, спаниели и легавые. При этом они должны иметь справку или свидетельство о соответствующем происхождении.

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