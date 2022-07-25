В Бугульме на заброшенном заводе бетонный забор насмерть придавил 7-летнюю девочку

С места происшествия. Фото: прокуратура Татарстана

Днем 25 июля в Бугульме на территории заброшенного ремонтно-механического завода вместе со сверстниками играла 7-летняя девочка. В один из моментов на ребенка обрушилась часть бетонного забора. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия. По данному факту проводится прокурорская проверка, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.

- Для координации деятельности следственных органов на место происшествия выехал Бугульминский городской прокурор Артем Кривоносов, - также отметили там.

По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Ход расследования и его результаты находятся на особом контроле прокурора Бугульмы.

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