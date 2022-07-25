Жительница Казани перевела мошенникам более 2,5 миллионов рублей

Женщина обналичила свои сбережения и перечислила их на счет, который ей указали мошенники. Фото: Олег ЗОЛОТО

В отделение полиции «Азино-2» пришла 44-летняя жительница Казани. Женщина рассказала, что днем ей на телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники на ее имя сейчас пытаются оформить кредит. Мало того, в этом замешены другие сотрудники банка, поэтому идет служебная проверка.

После чего разговор с женщиной продолжил другой незнакомец. Тот, в свою очередь, представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что по данному факту возбуждено уголовное дело и детали следствия никому нельзя раскрывать.

Но на этом звонки не закончились. Жительнице Казани позвонил еще один «сотрудник банка», которые уговорил ее спасти свои сбережения, переведя их на указанный им «безопасный счет». Женщина так и сделала – обналичила более 2,6 миллиона рублей и перечислила их через терминал, куда было указано. После чего «сотрудник банка» сообщил горожанке, что на следующий день с ней свяжутся и расскажут, как вернуть деньги. Только придя домой обратно, женщина поняла, что все это был обман. Она тут же поспешила в полицию.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничестве». Идет следствие, - сообщили в УМВД Казани.

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