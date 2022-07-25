В 2022 году в Марий Эл после обучения в медицинских вузах вернутся 76 молодых врачей

Их направили на учебу еще в 2016 году. Фото: Александр ГЛУЗ

В Марий Эл в этом году обратно приедут 76 выпускников медицинских вузах. Они прошли там обучение по целевому отбору. Так, что после выпуска их ждет работа в поликлинике региона. Согласно правилам, молодые специалисты должны отработать там не менее трех лет.

Для этого в 2016 году Минздрав России выделило абитуриентам из Марий Эл 105 мест в вузах для обучения по направлениям «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Медико-профилактическое дело». В результате 29 студентов были отчислены, пять взяли академический отпуск, столько же еще находятся в нем.

На данной момент медучреждения Марий Эл нуждаются в 318 врачах разных специальностей. Особенно необходимы участковые терапевты, анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, врачи «скорой помощи», онкологи и неврологи.

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