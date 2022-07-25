Новая для Казани авиакомпания запускает прямые авиарейсы в Анталью

Расписание полетов с данной авиакомпанией согласовано до конца октября.
Фото: Алина НИЗАМОВА
С 4 августа, новый партнер аэропорта Казани – турецкая авиакомпания, запускает прямые рейсы в Анталью. Они будут чартерные и будут выполняться на регулярной основе два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям.
Так, в первом случае вылет из Казани запланирован на 23.55, а прибытие на турецкое побережье – в 5.05.
В свою очередь, в воскресенье полеты будут осуществляться в 22.00, с прибытием в Анталью в 3.05.
- Время в Турции совпадает с московским. Расписание полетов с данной авиакомпанией согласовано до конца октября. В расписании возможны изменения, - сообщили в пресс-службе аэропорта Казани.
Отметим, что пассажирам на этих рейсах будут предоставляться самолеты Airbus A321 на 220 пассажирских мест.
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