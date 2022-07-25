СУ СКР по Татарстану: мужчина зарезал собутыльника, обвинившего его в покушении на убийство матери

Обстоятельства преступления устанавливаются. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

46-летний житель Зеленодольска подозревается в убийстве 52-летнего знакомого. По версии следствия, 23 июля мужчины распивали алкоголь. В какой-то момент потерпевший стал обвинять собутыльника в покушении на убийство своей матери, за которое ранее был осужден сам. Товарищ заявил, что не причастен к преступлению, и ударил оппонента ножом в живот.

Потерпевший был доставлен в районную больницу, где скончался спустя несколько часов.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

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