В Йошкар-Оле водитель сбил школьницу и скрылся

ДТП произошло во дворе дома №73 по улице Фестивальная. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

В воскресенье, 24 июля, около 16:45 во дворе дома №73 по улице Фестивальная в Йошкар-Оле «ВАЗ» сбил 15-летнюю девочку. После этого водитель протаранил опору газопровода и скрылся.

Школьница получила травмы и была госпитализирована, а нарушитель – найден. За рулем легковушки находился 28-летний молодой человек. При задержании он отказался от освидетельствования на состояние опьянения, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

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