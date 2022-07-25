В Казани родители назвали детей Динисламом, Эрламом и Аэлитой

Самый маленький малыш родился с весом в 900 грамм, а самый крупный – 5190 грамм. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В период с 18 по 24 июля в Казани на свет появились 395 детей: 202 мальчика и 193 девочки. Самыми редкими именами, которые родители давали новорожденным, стали: Динислам, Эрлан, Альфис, Аэлита, Риналия и Эллиса. А самыми популярными: Аскар, Карим, Тимур, Алиса, Ева, Амина.

Самый маленький ребенок родился с весом в 900 грамм, а крупный – 5190 грамм, сообщает Управление ЗАГС города.

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