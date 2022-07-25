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Общество25 июля 2022 12:27

Власти Набережных Челнов объяснили «шоу», устроенное полуголыми девушками у мэрии, рекламой стриптиз-клуба

Горожане негодуют и требуют наказать как самих участниц действия так и его организаторов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Очевидцы запечатлели происходившее на камеру и поделились кадрами в соцсетях.

Очевидцы запечатлели происходившее на камеру и поделились кадрами в соцсетях.

Фото: скриншот

В выходные жители Набережных Челнов стали свидетелями странного действа у здания мэрии города. Там на крыше припаркованной иномарки две девушки делали вид, что занимаются сексом. Очевидцы запечатлели это на камеру и поделились кадрами в соцсетях.

Местные власти не могли проигнорировать полные негодования посты в Сети. Пресс-секретарь мэра Римма Мухаметзянова заявила, что «шоу» на машине было не более чем рекламой одного из городских стриптиз-клубов.

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