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Общество25 июля 2022 13:21

30-градусная жара в Татарстане продержится до 30 июля

В течение недели в республике с завидной периодичностью будут идти дожди и грозы
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Скоро столбики термометров максимум покажут +27 градусов.

Скоро столбики термометров максимум покажут +27 градусов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Несмотря на объявленное штормовое предупреждение на 26 июля, в Татарстане будет все так же жарко – днем до +31 градуса. Ниже этой отметки температура воздуха в ближайшие дни опускаться не будет, сообщают в Гидрометцентре республики.

В среду, 27 июля, жара останется, как и кратковременные дожди с грозами. Передышка от осадков ожидается лишь в четверг и пятницу – 28 и 29 июля, но температура воздуха будет все также в пределах от +25 до +31 градуса.

Согласно предварительному прогнозу, вздохнуть легче жители региона смогут только на выходных – 30 и 31 июля. Дневные температуры тогда должны снизиться, и столбики термометров будут показывать от +22 до +27 градусов.

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