За сутки в Чувашии утонули три человека, в том числе подросток

С начала лета на водоемах республики погибли 17 взрослых и трое детей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В воскресенье, 24 июля, в Чувашии утонули три человека. Первый – 17-летний молодой человек – погиб в пруду деревни Долгий Остров в Шумерлинском районе. Парень хотел переплыть водоем вместе с другом. Доплыв до середины, он внезапно ушел под воду и больше не вынырнул.К моменту, когда местные жители вытащили подростка на берег, тот уже не подавал признаков жизни.

Немногим позже в деревне Большие Шиуши Аликовского района в реке Сорма утонул 27-летний мужчина. Он купался в состоянии алкогольного опьянения.

В тот же день на озере Казимир в Алатырском районе перевернулась лодка, в которой находился 63-летний рыбак. Он также погиб.

- С начала купального сезона в республике утонули 17 взрослых и трое детей, - сообщает ГУ МЧС по Чувашии.

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