У лодочной станции в Казани всплыло тело мужчины

Труп был обнаружен в 150 метрах от берега.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Утром в понедельник, 25 июля, в районе лодочной станции на улице Брюсова в Казани на реке Волга горожане заметили тело мужчины. Оно находилось на поверхности воды в 150 метрах от берега. Очевидцы извлекли его на берег и позвонили в экстренные службы.
Известно, что данное место не оборудовано для купания. Причина произошедшего устанавливается, сообщают в МЧС Татарстана.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В селе Малая Бугульма во время отдыха в пруду утонул мужчина
Водоем не оборудован для купания (подробности)
На реке Ик в Мензелинском районе Татарстана утонул школьник
Мальчику было 14 лет (подробности)
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram