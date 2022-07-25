У лодочной станции в Казани всплыло тело мужчины

Труп был обнаружен в 150 метрах от берега. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром в понедельник, 25 июля, в районе лодочной станции на улице Брюсова в Казани на реке Волга горожане заметили тело мужчины. Оно находилось на поверхности воды в 150 метрах от берега. Очевидцы извлекли его на берег и позвонили в экстренные службы.

Известно, что данное место не оборудовано для купания. Причина произошедшего устанавливается, сообщают в МЧС Татарстана.

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