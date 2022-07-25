Пик потока туристов в метрополитене пришелся на июль. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала лета казанский метрополитен перевез 4,7 миллиона пассажиров. Эта цифра на 8% больше той, что была в 2019 году и на 44,5% больше той, что была в пандемийном 2020 году, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

На предприятии замечают, что большинство туристов ездили в метро в июле.

Напомним, масочный режим в общественном транспорте Казани больше не действует. Он был обязателен с конца апреля 2020 года по начало июня 2022 года.

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