В Татарстане из-за грозы и сильного ветра объявили штормовое предупреждение на 26 июля

Локально скорость ветра может достигать 24 м/с. Фото: Евгения ГУСЕВА

Во вторник, 26 июля, с 11:00 до 20:00 на территории Татарстана, в том числе и в Казани, местами ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра до 20 м/с, а локально и до 24 м/с. В отдельный районах также возможны ливни и град.

- В республике объявлено штормовое предупреждение, - гласит официальное сообщение местного Гидрометцентра.

Однкао, по прогнозам синоптиков, резкого похолодания в регионе ждать не стоит. Ночью температура воздуха будет составлять от +14 до +19 градусов, а днем – от +25 до +30.

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