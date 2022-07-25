К среднему классу в Чувашии относятся 5,7% населения

Речь идет о людях, имеющих устойчивый доход, которые могут удовлетворить свои потребности. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что к среднему классу в Чувашии относится 5,7% населения. По этому показателю республика находится на 64 месте среди регионов России.

Исследование «РИА Рейтинг» проводилось на основе данных официальной статистики за 2021 и 2022 годы. Согласно его результатам, на первом месте расположился Ямало-Ненецкий округ (46%). На втором - Магаданская область (37,1 %), а на третьем - Чукотка (33,1%). В целом же в стране средним классом считаются 11,5% населения.

Отметим, что к среднему классу относятся люди, имеющие устойчивый доход, которые могут удовлетворить свои потребности.

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