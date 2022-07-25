Программу цифровой трансформации Татарстана продлили на год

Финансирования проекта в дополнительный год полностью возьмет на себя бюджет республики. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кабмин Татарстана продлил программу цифровой трансформации республике до 2025 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Согласно документу с 2022 по 2025 года на цифровую трансформацию должны потратить более 16,9 миллиарда рублей, из которых 1,18 миллиарда было предусмотрено в федеральном бюджете, а остальная сумма - в региональном. Дополнительный год трансформации Татарстана будет оплачен именно из местной казны – это чуть более 3,8 миллиарда рублей. Однако общая сумма финансирования может быть скорректирована при ежегодном формировании бюджета республики.

Основная цель программы – широкое использование цифровых технологий в системе государственного и муниципального управления, повышение качества жизни и работы татарстанцев, улучшение условий деятельности предприятий и организаций, развитие инфраструктуры инновационного и экономического потенциала Татарстана.

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