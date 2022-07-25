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Общество25 июля 2022 10:25

С 1 августа подорожает стоимость проезда на автобусах из Казани в Иннополис и обратно

При оплате наличными за билет в одну сторону нужно будет платить по 200 рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Причина этого – подорожание топлива, горюче-смазочных материалов и техобслуживания.

Причина этого – подорожание топлива, горюче-смазочных материалов и техобслуживания.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 августа подорожает стоимость проезда на автобусах из Казани в Иннополис и обратно. Речь идет о маршрутах №№106 и 108. Причина этого – подорожание топлива, горюче-смазочных материалов и техобслуживания, сообщается в telegram-канале перевозчика.

При оплате банковской картой проезд будет стоить 160 рублей, наличными – 200 рублей, детским проездным - 80 рублей. Не изменится только стоимость проезда при оплате картой INNOID при условии покупки 30 поездок на месяц.

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