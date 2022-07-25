Метшин заявил, что Казань является самым пострадавшим от спортивных санкций городом России

Градоначальник надеется, что эта ситуация временна. Фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин назвал столицу Татарстана самым пострадавшим от спортивных санкций городом России. По его словам, здесь отменено наибольшее количество международных состязаний. Градоначальник надеется, что эта ситуация временна.

- Можно закрыть дорогу на турнир, но людям нельзя запретить вести здоровый образ жизни, профессионально заниматься спортом. Найдутся новые возможности, и наши спортсмены будут участвовать в международных соревнованиях, - заявил Метшин в ходе еженедельного совещания в Исполкоме Казани.

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