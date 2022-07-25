В ОЭЗ «Иннополис» будет работать робот-официант за 746 тысяч рублей

Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. Фото: Андрей Михайлов

Особая экономическая зона «Иннополис» планирует приобрести робота-официанта за 746,6 тысячи рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Желтый робот с глянцевым покрытием должен уметь поднимать два подноса с грузом весом до 10 килограмм. Кроме того он должен иметь голосовой модуль, светодиодные индикаторы и SLAM-навигацию.

Весить работ будет до 60 килограмм. Препятствия на своем пути он должен фиксировать за три метра. Важно, чтобы без зарядки робот-официант работал от 8 до 12 часов, а заряжался - не более пяти часов.

«Чудо технологии» будет доставлено подрядчиком в Технопарк имени Попова на улице Университетская. Там устройство будет работать на фудкорте.

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