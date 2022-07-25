В селе Малая Бугульма во время отдыха в пруду утонул мужчина

Водолазы искали тело с вечера 24 июля.
Фото: МЧС Татарстана
Вечером в воскресенье, 24 июля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в пруду села Малая Бугульма во время купания утонул 35-летний мужчина. На место прибыли водолазы, но им не удалось найти тело пропавшего в тот же вечер. Поиски продолжились 25 числа.
Около 10 часов утра труп был обнаружен в 25 метрах от берега на глубине четырех метров.
В МЧС Татарстана замечают, что место, в котором утонул мужчина, не оборудовано для купания.
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