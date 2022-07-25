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Происшествия25 июля 2022 8:56

В селе Малая Бугульма во время отдыха в пруду утонул мужчина

Водоем не оборудован для купания
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Водолазы искали тело с вечера 24 июля.

Водолазы искали тело с вечера 24 июля.

Фото: МЧС Татарстана

Вечером в воскресенье, 24 июля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в пруду села Малая Бугульма во время купания утонул 35-летний мужчина. На место прибыли водолазы, но им не удалось найти тело пропавшего в тот же вечер. Поиски продолжились 25 числа.

Около 10 часов утра труп был обнаружен в 25 метрах от берега на глубине четырех метров.

В МЧС Татарстана замечают, что место, в котором утонул мужчина, не оборудовано для купания.

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