В Казани установили 269 блокираторов колес на машинах, оставленных на парковках без номеров

Число свободных мест на парковках города стало больше на 30%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала 2022 года на колеса автомобилей, оставленных на парковках Казани без номеров, были установлены 269 блокираторов колес. Таким образом удалось увеличить сумму поступивших оплат за стоянку на 27%, число свободных мест - на 30%, а количество парковочных сессий – более чем на 70%, сообщают власти города.

Вместе с тем, правда, 24 блокиратора колес были похищены или повреждены. Личности злоумышленников установлены.

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