ТЦ «Бахетле» на Мамадышском тракте в Казани продают за 420 миллионов рублей

Соответствующая информация опубликована на одном из сайтов бесплатных объявлений. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На одном из сайтов бесплатных объявлений появилась информация о продаже торгового центра «Бахетле» на Мамадышском тракте в Казани. За двухэтажное здание площадью 3,7 тысячи «квадратов» и земельный участок площадью 7 тысяч «квадратов» продавец хочет 420 миллионов рублей.

- Объект обеспечен всеми инженерными коммуникациями: центральное городское тепло, водо- и электроснабжение, система вентиляции и кондиционирования воздуха, - говорится в объявлении.

Ранее в столице Татарстана на продажу были выставлены торговые центры «Бахетле» в микрорайоне Залесный, в поселке Дербышки и на проспекте Ямашева.

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