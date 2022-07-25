В Лаишевском районе столкнулись легковушка и грузовик, погибли два человека

Причины и обстоятельства аварии выясняет районная прокуратура. Фото: прокуратура Татарстана

Утром в понедельник, 25 июля, на третьем километре автодороги «Аэропорт– Столбище» в Лаишевском районе произошло ДТП с участием автомобилей KIA и ISUZU. По предварительным данным, легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком. От удара первое авто буквально вылетело в кювет.

В результате аварии погибли 38-летний водитель KIA и его 28-летняя пассажирка. 42-летний водитель ISUZU получил травмы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

- Надзорное ведомство выяснит причины и условия аварии, а также даст оценку соблюдению требований безопасности дорожного движения. Также на контроль поставлены ход и результаты процессуальной проверки, которая сейчас проводится органами внутренних дел, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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