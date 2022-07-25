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Общество25 июля 2022 7:06

В Татарстане врачи «выловили» из небольшого отверстия в сердце пенсионерки огромную опухоль

После этого медики заменили испорченный новообразованием митральный клапан
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Сейчас жизни пациентки ничего не угрожает.

Сейчас жизни пациентки ничего не угрожает.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Больницу скорой медицинском помощи (БСМП) Набережных Челнов поступила 71-летняя пенсионерка, в чьем сердце выросла опухоль. Новообразование заняло практически весь орган и продавило митральный клапан. Требовалась срочная операция.

Врачи успешно «выловили» опухоль через небольшое отверстие в центре, после чего заменили испорченный им митральный клапан. Жизни пациентки больше ничего не угрожает.

- Дело осталось за малым: контрольные анализы, выписка и рекомендации для долгой и счастливой жизни, - говорят в БСМП.

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