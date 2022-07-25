В ходе спецоперации на Украине погиб 21-летний уроженец Мамадышского района

С молодым человеком простились в селе Средние Кирмени. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В выходные в селе Средние Кирмени Мамадышского районе простились с 21-летним Инсафом Нуруллиным. Молодой человек был старшим стрелком мотострелкового отделения и погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщает «Нократ».

Солдат был посмертно награжден орденом Мужества. Отмечается, что за несколько дней до гибели он спас раненого сослуживца.

Напомним, ранее в Татарстане простились с 21-летний Андреем Винниковым и 36-летним Олегом Дещеня-Стрижом.

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