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Общество25 июля 2022 6:23

В ходе спецоперации на Украине погиб 21-летний уроженец Мамадышского района

Инсаф Нуруллин посмертно награжден орденом Мужества
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
С молодым человеком простились в селе Средние Кирмени.

С молодым человеком простились в селе Средние Кирмени.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В выходные в селе Средние Кирмени Мамадышского районе простились с 21-летним Инсафом Нуруллиным. Молодой человек был старшим стрелком мотострелкового отделения и погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщает «Нократ».

Солдат был посмертно награжден орденом Мужества. Отмечается, что за несколько дней до гибели он спас раненого сослуживца.

Напомним, ранее в Татарстане простились с 21-летний Андреем Винниковым и 36-летним Олегом Дещеня-Стрижом.

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