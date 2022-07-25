В результате массового ДТП в Бугульминском районе погибли два человека

По предварительным данным, водитель отечественного авто на высокой скорости выехал на встречку. Фото: МВД по РТ

Около 20:55 в субботу, 23 июля, на 324 километре автодороги Казань – Оренбург в Бугульминском районе столкнулись автомобили «Лада Гранда», Honda и Hyundai. По предварительным данным, водитель отечественной легковушки на высокой скорости выехал на встречку без цели обгона, где столкнулся сначала с первой иномаркой, а потом – со второй.

В итоге 37-летний водитель «Лады» и 35-летний водитель Hyundai получили травмы, от которых скончались на месте, сообщает МВД Татарстана.

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