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Происшествия25 июля 2022 6:01

В результате массового ДТП в Бугульминском районе погибли два человека

На автодороге Казань – Оренбург столкнулись «Лада Гранда», Honda и Hyundai
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По предварительным данным, водитель отечественного авто на высокой скорости выехал на встречку.

По предварительным данным, водитель отечественного авто на высокой скорости выехал на встречку.

Фото: МВД по РТ

Около 20:55 в субботу, 23 июля, на 324 километре автодороги Казань – Оренбург в Бугульминском районе столкнулись автомобили «Лада Гранда», Honda и Hyundai. По предварительным данным, водитель отечественной легковушки на высокой скорости выехал на встречку без цели обгона, где столкнулся сначала с первой иномаркой, а потом – со второй.

В итоге 37-летний водитель «Лады» и 35-летний водитель Hyundai получили травмы, от которых скончались на месте, сообщает МВД Татарстана.

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