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Происшествия25 июля 2022 5:42

На реке Ик в Мензелинском районе Татарстана утонул школьник

Мальчику было 14 лет
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Причины трагедии устанавливаются.

Причины трагедии устанавливаются.

Фото: МЧС Татарстана

Днем в воскресенье, 24 июля, на реке Ик в селе Старый Иркеняш Мензелинского района утонул 14-летний мальчик. Его тело было обнаружено прибывшими спасателями в 10 метрах от берега на глубине трех метров.

Место, где произошла трагедия, не оборудовано для купания. Причина и обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает МЧС Татарстана.

Напомним, днем ранее в республике утонули сразу три человека: 50-летняя женщина в Аксубаевском районе, 35-летний мужчина в Бугульминском районе и 28-летний молодой человек в Зеленодольском районе.

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