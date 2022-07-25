На реке Кама в Татарстане судно и баржа сели на мель

На барже находится более 1,5 тысячи тонн леса. Фото: скриншот

Около 6:53 в понедельник, 25 июля, в Алексеевском районе у села Саконы на 1490 километре судового хода реки Кама сели на мель судно «Волгарь-28» и баржа №2041. Они выполняли рейс Городец-Елабуга и переправляли более 1,5 тонны леса.

- Суда остальным участникам движения не мешают, корпуса судов не повреждены, розлива топлива нет. Погибших и пострадавших нет, - сообщают в МЧС Татарстана.

Причина и подробности произошедшего устанавливаются.

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