В Марий Эл на дороге «Йошкар-Ола - Уржум» столкнулись легковушка и автобус, один человек погиб

После столкновения транспорт разбросало в стороны. Фото: ГИБДД Марий Эл

В это воскресенье, 24 июля, около 14.00 на 39 километре дороги «Йошкар-Ола – Уржум» столкнулись легковой автомобиль Renault Logan и автобус. В результате аварии, на месте о т полученных травм погиб водитель иномарки.

- На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.

Наименьшие повреждения получил автобус. Фото: ГИБДД Марий Эл

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