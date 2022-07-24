В Чувашии на пасечника напал рой собственных пчел

Нападение произошло, когда мужчина пытался собрать насекомых в улей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В городе Ядрин владелец местной пасеки решил собрать своих пчел в улья. Вот только, кажется, насекомым не понравилось, что он для этого оделся в одну лишь футболку и шорты. «Не признав» хозяина пчелы накинулись на него и изжалили всем роем.

- Прибывшие на место происшествия медики «скорой помощи» сразу же сделали мужчине укол антигистаминным препаратом для предотвращения отека дыхательных путей и отвезли его больницу уже в стабильном состоянии, - сообщает пресс-служба республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

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