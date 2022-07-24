За прошедшие сутки в Татарстане выявили 44 новых случая заражения коронавирусом

Всего в Татарстане данную инфекцию обнаружили у 153 536 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане за последние сутки было выявлено 44 новых случая коронавируса, в двух из них зараженным понадобилась госпитализация, гласят данные федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Также, по его информации, за указанные отчетные 24 часа на территории республики не было подтверждено ни одной смерти от коронавируса.

Отметим, что всего в Татарстане данную инфекцию обнаружили у 153 536 человек, 1 996 из которых скончались в результате болезни.

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