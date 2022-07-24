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Происшествия24 июля 2022 9:19

В Татарстане из-за подростка, пострадавшего на Кубке России по водно-моторному спорту, проводится прокурорская проверка

В результате происшествия на воде юный спортсмен получил тяжелые травмы и был госпитализирован
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
С места происшествия.

С места происшествия.

Фото: МЧС Татарстана

В Альметьевске прокуратора начала проверку по факту получения травм 16-летним подростком во время соревнования, проходящего в рамках Кубка России по водно-моторному спорту.

- Будет дана оценка надлежащему обеспечению организаторами, судьями и тренерами безопасных условий пребывания спортсменов. При наличии оснований будут приняты меры соответствующего реагирования, -сообщили в прокуратуре Татарстана.

Напомним, 23 июля в акватории городского водохранилища Альметьевска во время очередного заезда юный спортсмен не справился с управлением и ударился головой об руль. Из воды его доставали спасатели и судьи соревнования. Подростка увезли в больницу. По предварительным данным, у него там диагностировали серьезную травму головы и переломы нескольких отделов позвоночника.

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