В Казани улицу Рауиса Гареева перекроют до 12 августа

Движение перекроют уже с 25 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ

С этого понедельника, 25 июля, в столице Татарстана частично перекроют движение транспорта по улице Рауиса Гареева. Эти неудобства для автомобилистов связаны с запланированными там работами по прокладке водопровода.

Так, вплоть до 12 августа проезд будет закрыт на участке около здания №92 на улице Рауиса Гареева, сообщает комитет внешнего благоустройства Исполкома Казани.

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