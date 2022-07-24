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Общество24 июля 2022 8:49

В Казани улицу Рауиса Гареева перекроют до 12 августа

Там будут прокладывать водопровод
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Движение перекроют уже с 25 июля.

Движение перекроют уже с 25 июля.

Фото: Олег УКЛАДОВ

С этого понедельника, 25 июля, в столице Татарстана частично перекроют движение транспорта по улице Рауиса Гареева. Эти неудобства для автомобилистов связаны с запланированными там работами по прокладке водопровода.

Так, вплоть до 12 августа проезд будет закрыт на участке около здания №92 на улице Рауиса Гареева, сообщает комитет внешнего благоустройства Исполкома Казани.

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